Горняк22: Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией

Татьяна Догилева Фото: кадр из youtube.com

Сама актриса рассказала, что уже второй день находится в больнице. По ее словам, у нее небольшая ковидная пневмония и врачи ее очень хорошо лечат

64-летняя актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией. У артистки выявили 30% поражения легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Неделю назад актриса почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура до 38 градусов, появились головная боль и слабость. Артистка начала лечиться противовирусными препаратами, но ей становилось только хуже. После этого Догилева вызвала скорую помощь. Врачи настояли на госпитализации актрисы.

В больнице у нее выявили двустороннюю пневмонию и поражение 30% легких. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее «Толк» сообщал, что больную коронавирусом актрису Веру Алентову перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, но стабильное.

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