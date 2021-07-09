Горняк22: 46 тонн медицинского кислорода ждут в госпиталях Алтайского края из Кузбасса

Медицинский кислород Фото: ako.ru

Об острой нехватки газа в регионе стало известно из сообщения администрации области — власти края о дефиците ресурса не сообщали

Кемеровская область направит десятки тонн медицинского кислорода в госпитали Алтайского края, где регистрируют подъем заболеваемости COVID-19. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

«В соседних регионах ощущается острая нехватка медицинского кислорода. Учитывая, что в Кузбассе запущено собственное производство кислорода, к нам за помощью обратилось руководство регионов», – заявил глава области Сергей Цивилев.

Уточняется, что медучреждениям Алтайского края направят 46 тонн газа.

При этом ранее власти региона о недостатке ресурса не сообщали.

Накануне стало известно, что в Алтайском крае резко увеличилось число тяжелобольных ковидом.

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