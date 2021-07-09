Горняк22: Главный инфекционист Алтайского края прокомментировал статью в британском журнале о «Спутник V»

В одном из наиболее авторитетных мировых научных журналов — британском Nature –опубликована статья, посвященная анализу препарата против коронавируса «Спутник V». Резюме британцев: российская вакцина — безопасна и эффективна. По словам главного внештатного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, в публикации представлен обзор информации об истории разработки и внедрении «Спутник V», результатах ее практического применения в более 60 странах мира.

Данные в статье акцентированы на вопросах эффективности и безопасности российской вакцины. Это ключевой момент, в том числе — для формирования доверия к препарату и профессионализму российских специалистов.

«Данная публикация, безусловно, важна как для практического здравоохранения, так и общественности в целом. Информация в ней — это еще один весомый аргумент в пользу того, что в современной действительности во время пандемии Сovid-19 применение вакцины «Спутник V» – неотъемлемый, эффективный и безопасный инструмент противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Это инструмент для сохранения здоровья и жизни», — подчеркивает эксперт.

Комментируя статью британцев, Шевченко отмечает, что имеется уже достаточно большой опыт применения «Спутника», и есть реальный и позитивный результат среди привитых.

«К сожалению, еще немало тех, кто не доверяет специалистам из практического здравоохранения. Возможно, данная публикация в авторитетнейшем мировом журнале, с мнением, по сути, сторонних специалистов, поможет развеять сомнения и определиться с правильным выбором для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких», — поясняет медик.

В самой статье, по сути, сообщается, что российские ученые доказали безопасность вакцины и предоставили все необходимые документы ВОЗ. На сегодня российский препарат применяется почти в 70 странах. К примеру, в Аргентине, Венесуэле и Турции только наращивают объёмы использования.

«Неопубликованные данные, основанные на показаниях 3,8 млн россиян, вакцинированных двумя компонентами, также указали на 97,6% эффективности, согласно апрельскому пресс-релизу, выпущенному Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Цифры, изданные Министерством здравоохранения ОАЭ, основанные на данных 81 тыс. человек, получивших две дозы вакцины, указали на 97,8% эффективности предотвращения заболевания коронавирусом и 100% эффективности предотвращения тяжелого течения болезни», — говорится в статье Nature.

В Алтайском крае на 8 июля зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирус. Выздоровел 41 пациент, умерли 16 человек, у которых был выявлен Covid-19. Общее число заболевших — 56006 человек, в т.ч. 3 782 ребенка. Выздоровели 47 439, умерло 3 534.

По данным регионального Минздрава, на 8 июля в регионе вакцинированы 379 545 человек, в том числе: 107 130 получили первую прививку, 272 415 полностью привиты.

Алтайская правда