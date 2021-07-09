Горняк22: Правительство РФ создаёт новую модель достижения коллективного иммунитета

Правительство РФ рассчитывает новую эпидемиолого-математическую модель достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

Новый показатель должен составить 80% взрослого населения страны. В эти 80% должны войти: переболевшие, вакцинированные и ревакцинированные граждане.

«Хочу отметить, что ранее эти категории граждан в расчётных показателях не учитывались. Сейчас мы на основании этого подхода проводим расчёты новой эпидемиолого-математической модели достижения коллективного иммунитета с учётом той цифры, которую назвала. В ближайшее время она будет достроена и, соответственно, доведена до регионов», — пояснила чиновница.