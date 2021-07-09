Горняк22: 219 заражений и 16 смертей: эпидобстановка в Алтайском крае не улучшается

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 219 заражений коронавирусом. Выздоровел 41 пациент, умерло – 16 человек.

На 8 июля коронавирус в госпиталях лечат 2 862 человека, похожую на него пневмонию – 698 пациентов. Ещё 653 пациента с пневмонией и 101 «бессимптомник» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 528 человек, на ИВЛ – 174.

Минздравом края развернуто 4 369 коек, кислородом оснащены 3 148, ИВЛ – 292. Резервных – 809.

Всего в крае заболело 56 006 человек, в том числе, 3 782 ребенка. 14 253 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 33 602 – у заболевших ОРВИ, 8151 – у «бессимптомников». Выздоровело 47 439 человек. Умерло – 3 534, все взрослые.

На утро 8 июля прививается 379 545 человек. 107 130 из них получили первую прививку, 272 415 привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда