Горняк22: Вместо ремонта здания Дома культуры на Алтае благоустроят кладбище

Кладбище. Кресты Фото: pexels.com

В алтайском селе разваливается местный Дом культуры, который уже начали чинить по проекту местных инициатив. Однако работы остановились в самом начале

Ремонт в Доме культуры села Точильного Смоленского района сорвался, так и не начавшись. На него выделили 1,3 млн рублей, однако эти деньги решили распределить на благоустройство кладбища в Ельцовском районе. Об этом сообщает «Банкфакс».

Зданию местного Дома культуры уже почти 50 лет. В 2013 году возникла угроза его обрушения – начали вываливаться окна, произошло смещение парапета, прохудилась крыша. Тогда местные власти добились, чтобы край выделил 700 тыс. рублей на ремонт «первой необходимости». Помогли и два местных сельхозпредприятия. Тогда удалось возвести хорошую шатровую крышу и поправить недоделки. Еще через два года за счет спонсоров заменили окна на втором этаже и залили новую отмостку. В селе надеялись, что дождутся более серьезного ремонта и не прекращали подавать соответствующие заявки.

В 2021 году Дом культуры села включили в федеральный проект «Культура малой родины». В связи с этим Смоленскому району дали добро на освоение 4 млн рублей для необходимых работ, однако во время конкурса цену сбили до 2,5 млн рублей. Подрядчик должен был отремонтировать фасад, фундамент, заменить деревянные окна на пластиковые, а также заняться внутренней отделкой помещений.

Также Точильный ДК стал участником проекта местных инициатив по ремонту библиотеки в том же здании. За 1,3 млн рублей там планировалось отремонтировать читальный зал и два книгохранилища.

Когда сотрудники «Стройперспективы» приступили к работам, они увидели трещины и откосы на стенах. Приехавшие на место сотрудники стройтехнадзора и вовсе закрыли объект, работы были прекращены. Вскоре стало известно, что выделенные деньги пустили на ремонт кладбища в Ельцовском районе.

Глава Точилинского сельсовета Иван Богомолов считает, что здание можно спасти, однако делать ремонт нужно срочно, иначе оно превратится в руины.

Примечательно, что по другому проекту возле ДК возводят аллею и садят деревья.

Ранее сообщалось, что фасад музыкального театра в Барнауле поменяют за 30 млн рублей.

ТОЛК