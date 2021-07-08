Горняк22: Барнаульские власти передумали разрешать пикет против обязательной вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Сначала власти согласовали проведение акции, однако позже, после введения ковидных мер, свое решение изменили и запретили мероприятие

Мэрия Барнаула отозвала свое согласие на проведении пикета против вакцинации, которое было намечено на 11 июля, сообщает «Банкфакс». Власти объяснили это решение введенными ковидными ограничениями.

6 июля администрация сообщила об отзыве согласие на акцию. Днем ранее, 5 июля, глава региона ввел новые антиковидные ограничения, согласно которым в городе отменяются массовые мероприятия. Организаторам сообщили, что они повторно смогут подать заявление после ослабления режима. Также им напомнили об ответственности за нарушение указа.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Наше право» решила провести пикет против вакцинации 11 июля. Власти отказались согласовывать мероприятие у ТРК «Мир», так как там якобы уже запланировано другое мероприятие. Также они не согласились на акцию на площади Октября, так как, по их словам, это может увеличить аварийность на данном участке. В итоге было принято решение провести пикет на площади Свободы.

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