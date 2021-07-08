Горняк22: Когда отмечается праздник День семьи, любви и верности и в честь каких супругов

Семья Фото: pixabay.com

Как и где появилась идея отмечать День семьи, любви и верности, как проводится этот праздник в разных городах России и за что дают медаль 8 июля

День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. Впервые его провели в 2008 году, который в России был объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Именно они считаются покровителями христианского брака, чья память совершается 8 июля.

Как пишет Calend.ru, в это день лучшим семьям, прижившим более 25 лет в браке, вручается памятная медаль «За любовь и верность». А во многих городах проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия: концерты, тематические выставки, конкурсы, благотворительные акции и другое.

Отметим, что Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая.

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