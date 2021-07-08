Горняк22: Почти 700 новых коек развернули в ковидных госпиталях Алтая за неделю

Больница РТП. Скорая помощь. Фото: Виталий Барабаш

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае стремительно растет. В связи с этим власти открывают все новые и новые госпитали в городах и районах края

В Алтайском крае увеличивают коечный фонд на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, только за прошедшую неделю в регионе развернули 671 койку, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

За последнее время новые госпитали открыли в Заринской ЦГБ, Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, горбольнице № 3 Барнаула, а также в Мамонтовской, Рубцовской, Тальменской ЦРБ

За прошедшие сутки в регионе добавили еще 487 новых коек. Кроме того, новый госпиталь открылся на базе ЦРБ Бийска. Также ковидных пациентов начали принимать Павловская ЦРБ и горбольница № 12 Барнаула.

Всего в Алтайском крае к концу дня 6 июля количество коек в госпиталях достигло цифры 4 369. Среди них 2 828 подсоединены к кислороду и 292 – к ИВЛ. Свободными из них сейчас остаются около 700 мест.

Ранее сообщалось, что в Бийской ЦРБ вновь заработал ковидный госпиталь. Ранее он был открыт во вторую волну. Однако после снижения заболеваемости был ликвидирован.

ТОЛК