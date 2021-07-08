Горняк22: В России вернули изоляцию и двойные тесты для въезжающих в страну

Аэропорт Фото: pixabay.com

Всем россиянам, завершившим вакцинацию и переболевшим COVID-19 в последние шесть месяцев, при въезде в страну не нужно проходить ПЦР-тестирование

С 7 июля все прибывающие в страну из-за рубежа россияне обязаны соблюдать изоляцию до получения результата ПЦР-теста на коронавирус. Правила затронут только не вакцинированных или не переболевших коронавирусом граждан, сообщает Роспотребнадзор.

«В течение трех дней со дня прибытия на территорию России необходимо пройти однократное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», – объяснили в ведомстве.

Информация о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, вакцинации или перенесенном заболевании обязательно должна быть размещена на портале «Госуслуги».

Кроме того, по новому постановлению, с 10 июля граждане Таджикистана и стран ЕАЭС будут въезжать в Россию по ПЦР-тесту, сделанному в течение трех дней. С 1 сентября это правило заработает для граждан Молдавии, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

Напомним, что с 1 мая все прибывающие в Россию любым видом транспорта должны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19 в течение пяти дней с момента приезда. Ранее тест обязаны были сдавать только те, кто прибывал в страну воздушным транспортом, но в апреле Роспотребнадзор ужесточил требования.

Ранее «Толк» сообщал, что в России обновлен суточный антирекорд по ковидным смертям – скончались 737 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено, что от коронавируса за сутки в стране скончались 697 человек.

ТОЛК