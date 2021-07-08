Горняк22: Резкий рост заболевших коронавирусом произошел в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

477 пациентов ковидных госпиталей находятся сейчас в тяжелом состоянии (+64 за сутки). Из них 165 человек подключены к аппаратам ИВЛ

212 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае. Общее число заболевших на 7 июля в регионе сейчас составляет 55 787 человек, в том числе инфицированы 3 772 ребенка до 17 лет (+16 случаев за сутки), сообщает региональный оперштаб.

14 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 13 – от ковида. За все время скончались 3 518 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 29 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 47 398 пациентов.

4 369 коек для ковидных больных подготовлено в крае (+314 мест за сутки). Свободными остаются 889 мест.

6 532 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,6 млн тестов.

370,9 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса в крае – 269,3 тыс. человек полностью привиты, а 101,5 тыс. жителей региона поставили по одной прививке.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 87,

Бийск и Рубцовск – по 23,

Заринск и Славгород – по 7,

Алейск – 6,

Бийский, Благовещенский и Змеиногорский районы – по 5,

Крутихинский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 4,

Новоалтайск и Тюменцевский район – по 3,

ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,

Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский и Хабарский районы – по 1.

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