Горняк22: В Алтайском крае резко увеличилось число тяжелобольных ковидом

Реанимация Фото: телеканал "Толк"

Уже месяц в регионе продолжается не только рост заболевших COVID-19 людей, но и тех пациентов, которые тяжело переносят коронавирус

Сразу на 64 человека выросло за минувшие сутки число тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае. Сейчас их уже 477 человек – это те, кто находится в реанимациях госпиталей в состоянии тяжелой и крайне тяжелой степени заболевания. Такие данные приводит региональный оперштаб на 7 июля.

При этом 165 инфицированных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 312 человек пока дышат сами, но врачи в целом оценивают их состояние как тяжелое.

Неделю назад в крае было 368 тяжелобольных коронавирусом, а месяц назад, 7 июня, – 157, что на 320 человек меньше, чем сейчас.

В целом продолжается резкое увеличение числа больных коронавирусом в регионе – на 7 июля за сутки выявили 212 заболевших, хотя днем ранее таких случаев было 199 (месяц назад – 57).

Увеличили за прошедшие сутки и коечный фонд в ковидных госпиталях края – на 314 мест, сейчас всего их 4 369. Свободными остаются 889.

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