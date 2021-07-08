Горняк22: Врач рассказал, почему у привитых могут отсутствовать антитела

Вакцинация Фото: pixabay.com

Сейчас ВОЗ и Минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а просто проводить вакцинации и ревакцинации через определенные промежутки времени

Врач общей практики Александр Доленко рассказал, почему у привитых от коронавируса граждан могут отсутствовать антитела, сообщает «Прайм».

По его словам, сейчас в научном обществе нет понятия о малочисленности или недостаточности антител.

«Нигде в мире еще не установили специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет», – объяснил он.

Кроме того, специалист отметил, что в организме человека после вакцинации антитела могут не выработаться. Это связано с индивидуальными особенностями иммунной системы и организма.

«В основном, хотя это и происходит достаточно редко, в такой ситуации могут оказаться граждане старшего возраста», – подчеркнул эксперт.

Врач призвал не думать, что эффект от прививки ограничивается лишь формированием антител, но если есть необходимость проверить результаты вакцинации, то лучше сдать анализ через 21 день после второй прививки или позже.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край работает на пределе возможностей по вакцинации. К 5 июля в Алтайском крае осталось около 30 тыс. доз вакцины против коронавируса.

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