Горняк22: Врачи рассказали, как питаться во время вакцинации от коронавируса

Рыба Фото: pixabay.com

Ученые оценили влияние рациона питания до и после прививки от коронавируса на эффективность иммунной системы и выработку антител

Во время прохождения вакцинации рекомендуется ограничить употребление жирной и сладкой пищи, а также фастфуда, заявили биотехнологи и диетологи, сообщают «Известия».

«Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, соленую пищу, большое количество кондитерских изделий лучше исключить», – рассказал ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.

По мнению специалистов, в это время лучше добавить в свой рацион нежирный белок, еду с большим количеством пищевых волокон и богатые пробиотиками продукты.

Профессор Руанского университета Сергей Фетисов отметил, что стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ, а снизить напряжение помогут продукты с пищевыми волокнами: бобовые, сухофрукты, а также продукты на основе цельного зерна, хлеб и фрукты.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за неделю развернули почти 700 новых коек в ковидных госпиталях. Всего в регионе на 6 июля количество коек в госпиталях достигло 4 369.

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