Горняк22: 14 смертей и 212 заражений: как растет коронавирус в Алтайском крае
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 пациентов, умерло 14 человек.
На 7 июля в ковидных госпиталях лечатся 2785 человек. От похожей вирусной пневмонии – 695 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 94 человека с бессимптомным течением, 556 пациента с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных – 477, к аппаратам ИВЛ подключено 165 пациентов.
Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3148, с ИВЛ – 292. В резерве 889 коек.
Общее число заболевших коронавирусом составляет 55787 человек, в том числе 3 772 ребенка. 14228 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 33416 – у заболевших ОРВИ, 8143 случая у «бессимптомников». Выздоровели всего 47 398 человек. Умерло 3 518 человек, все взрослые.
На утро 7 июля вакцинируются 370 947 человек, в том числе: 101 573 человек получили первую прививку; 269 374 человека полностью привиты (получили оба компонента).