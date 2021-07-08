Горняк22: Что происходит с коечным фондом Алтайского края

В Алтайском крае нарастили коечный фонд на фоне ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.

Региональный Минздрав рассказал, что на прошлой неделе новые госпитали открылись в:

Заринской ЦГБ;

Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства;

Городской больнице №3 Барнаула;

Мамонтовской ЦРБ;

Рубцовской ЦРБ;

Тальменской ЦРБ.

За неделю добавлена 671 койка. К настоящему времени мощность ковидных стационаров увеличили еще на 487 коек. По последним данным министерства, совокупная мощность госпиталей в Алтайском крае составляет 4 369 коек, из них 2 828 подключено к кислороду (занято 52%), 292 – отведены под реанимационные места (занято 56%). Пациентов с коронавирусом принимают:

Бийская ЦРБ;

Павловская ЦРБ;

Терапевтический корпус Городской больницы №12 Барнаула.

Алтайская правда