Горняк22: В Барнауле участятся рейды Роспотребнадзора

В Барнауле усилят проверки по соблюдению масочного режима. Нарушителям грозят штрафы.

Третья волна коронавируса дала свои плоды. Еще недавно жители края ощутили частичную свободу от антиковидных мер, но расслабляться было рано. В связи с быстрым и агрессивным распространением коронавирусной инфекции власти снова ввели ограничения и усилили рейды по соблюдению масочного режима. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов поручил главам районов города, Роспотребнадзору и сотрудникам полиции усилить рейды по проверке соблюдения масочного режима. В частности, это коснулось общественного транспорта. Отменяют также все городские массовые мероприятия.

Начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров сообщил, что каждый день сотрудники полиции составляют несколько десятков протоколов о нарушениях масочного режима. За это придется заплатить штрафы — физическим лицам от 15 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 500 тысяч рублей.

фото: Максим Стрелковский

Барнаул

Алтайская правда