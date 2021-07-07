Горняк22: В алтайском районе «накрыли» нелегальное место отдыха для детей

МЧС. Лагерь Фото: 22.mchs.gov.ru

Место отдыха находится вблизи реки Ануй, что создает дополнительную опасность для отдыхающих там детей и подростков

В Солонешенском районе Алтайского края нашли несанкционированное место отдыха, где находились 80 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Оказалось, что территория, на которой оно располагается, принадлежит руководителю одной из спортивных организаций. Он разъяснил, что дети находятся здесь по доверенности родителей. Летом в организации проводят три смены отдыха и спортивных сборов. Отдыхающие проживают в деревянных одноэтажных и двухэтажных домах.

Инспекторы нашли ряд нарушений. В частности, помимо того, что у владельцев нет разрешения на ввод в эксплуатацию, в домиках не установлена система автоматического пожаротушения, недостаточно огнетушителей, а также персонал не обучен действиям при пожаре.

Сейчас данные о месте отдыха направлены в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.

Ранее сообщалось, что на Алтае завели дело из-за нелегального лагеря с московскими детьми.

ТОЛК