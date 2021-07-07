Горняк22: В Новосибирске пьяная пассажирка отказалась платить и избила глухого таксиста

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Водитель пытался показать женщине жестами, что надо заплатить за услугу, но она начала грубо его обзывать и даже пинать ногами

В Дзержинском районе Новосибирска пьяная пассажирка такси не захотела платить за проезд и избила глухого водителя, сообщает «КП».

Таксист довез женщину с улицы 25 лет Октября до Фрунзе, но вместо оплаты за проезд женщина напала на мужчину, стала бить его по голове, пинать и оскорблять. Цена поездки составила 207 рублей.

«Я тебе не заплачу, я тебе ни копейки не заплачу, понял? Ты недоношенный», – кричала пассажирка.

Водитель не мог ответить женщине – он не говорит и не слышит. Таксист попытался получить заработанные деньги, но женщина так и не оплатила проезд. В конце концов, мужчина просто выпроводил женщину из автомобиля. Таксист также отказался писать заявление в полицию – по его мнению, пассажирку все равно не накажут.

После инцидента женщина попросила прощения у водителя, но тут же снова начала оскорблять молодого человека. Она заявила, что выронила деньги в салоне такси, и обвинила парня в том, что он мог их подобрать, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Ранее «Толк» сообщал, что россиянка устроила драку с водителем такси. Позднее стало известно, что женщина извинилась за свой поступок.

ТОЛК