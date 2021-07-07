Горняк22: Алтайские власти предложили не торопиться с ревакцинацией от ковида

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Больше всего для повторной вакцинации подойдет, по мнению замминистра здравоохранения края, «Спутник Лайт», но его пока придется подождать

Пройти повторную вакцинацию от коронавируса можно через полгода после первой, а также через шесть месяцев после того, как человек переболел ковидом. Такие данные содержатся в новой версии методических рекомендаций Минздрава России.

Как рассказала 5 июля на пресс-конференции замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, сейчас в регионе еще не достигнута планка в 60% вакцинации тех, кто еще не болел и не сделал прививку впервые. И до достижения этой отметки, которая позволит создать популяционный иммунитет в обществе, приоритет в вакцинации нужно отдавать именно этим людям, считает Белоцкая.

«Хотя возможность ревакцинироваться через полгода есть. И если кто-то захочет, то такой вариант вполне возможен», – подчеркнула она.

Ревакцинация пока проводится двумя прививками. Однако Белоцкая напомнила, что уже вводится в оборот однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая как раз в наибольшей степени подойдет для переболевших и ранее вакцинированных.

Пока «Спутник Лайт» не поступил в Алтайский край. «Здесь придется немного подождать», – сообщила замминистра.

Напомним, на этой неделе ожидается принятие решения об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Об этом заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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