Горняк22: В Алтайском крае привлекут к вакцинации студентов-медиков

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Сейчас в Алтайском крае растет число новых зараженных коронавирусом, что спровоцировало большой рост желающих привиться

В Алтайском крае к вакцинации населения от коронавируса будут привлекать студентов-медиков. Об этом во время пресс-конференции рассказала замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. По ее словам, это поможет ослабить проблему с очередями.

По ее словам, сейчас у студентов заканчивается сессия и начинается практика, которую они смогут пройти на пунктах вакцинации. Однако, как говорит Белоцкая, основная нагрузка останется на плечах медицинских работников.

При этом, как уверяют в минздраве, дефицита вакцины в крае нет, так как препараты подвозят каждую неделю.

Ранее сообщалось, что алтайские власти предложили не торопиться с ревакцинацией от ковида. Сейчас в регионе еще не достигнута планка в 60% вакцинации тех, кто еще не болел и не сделал прививку впервые, и до достижения этой отметки приоритет в вакцинации нужно отдавать именно этим людям.

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