Горняк22: Вдова Меньшова Вера Алентова находится в больнице с коронавирусом

Вера Алентова Фото: кадр из youtube.com

Вдова режиссера и актера Владимира Меньшова Вера Алентова в настоящее время остается в больнице. Актриса борется с коронавирусом, от последствий которого скончался ее муж

79-летняя актриса Вера Алентова, попавшая в больницу вслед за мужем Владимиром Меньшовым, продолжает бороться с коронавирусом, сообщает «Экспресс газета».

26 июня стало известно, что 81-летнего Меньшова госпитализировали из-за коронавируса. Позже в больницу попала и его жена. 29 июня художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев подтвердил, что актриса находится в одной из московских клиник и чувствует себя нормально. Семья Алентовой не распространяется о деталях лечения и о состоянии здоровья женщины.

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой Юлия Меньшова пока отказывается общаться с журналистами. В своем аккаунте в Instagram актриса выложила пост с фотографией отца, под которым коллеги и поклонники выражают соболезнования.

«Всё. Всё… всё… » – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

8 июля состоятся похороны Владимира Меньшова, поэтому существует вероятность, что актриса пропустит церемонию прощания. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Василия Ланового. Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Ранее «Толк» сообщал, что режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса – двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточности.

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