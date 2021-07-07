Горняк22: В России обновлен суточный антирекорд по ковидным смертям

Коронавирус Фото: pixabay.com

Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено, что от коронавируса за сутки в стране скончались 697 человек

В России зафиксировали 737 смертей от коронавируса за сутки. Это новый рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за 24 часа, сообщает ТАСС.

В федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что условная летальность осталась на уровне 2,46%. За сутки 99 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 33 – в Иркутской области, 26 – в Нижегородской области, 24 – в Республике Бурятии и 23 – в Краснодарском крае. Всего от коронавирусной инфекции умерли 139 316 пациентов

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с начала пандемии превысило 5,6 млн. Наибольшее число больных зафиксировали в Москве и Подмосковье.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае привлекут к вакцинации студентов-медиков. По словам замминистра здравоохранения региона Натальи Белоцкой, это поможет ослабить проблему с очередями.

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