Горняк22: Свыше 40 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Алтайский край

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайский край пришла очередная партия вакцины «Спутник V» — более 40 тысяч доз. Все они распределены между медучреждениями. На этой неделе планируется поступление еще около 38 тысяч комплектов.

Как доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Дмитрий Попов, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. В связи со сложившейся обстановкой в крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях. Только за последнюю неделю — 671. Начался прием пациентов с коронавирусом в ЦРБ Бийска, в ближайшее время откроются ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и барнаульской горбольнице № 12.

Для увеличения исследований ПЦР подключены все лаборатории края. Таким образом, сегодня проводят 218 исследований на 100 тысяч населения, пишет пресс-служба регионального Минздрава.

В регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Более 40 тысяч доз уже распределены между медучрежденимиями края. На этой неделе должны прийти еще около 38 тысяч.

На сегодняшний день в Алтайском крае прививаются 359487 человек: 93332 получили первую прививку, 266155 полностью привиты.

Алтайская правда