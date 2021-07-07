Горняк22: Минздрав допустил лечение беременных женщин «ковид-глобулином»

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации, которые разрешают применять препарат для лечения коронавируса при беременности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, «Ковид-глобулин» допускается применять к беременным женщинам с коронавирусом в экстренных случаях. Лечить препаратом можно только по решению врачебной комиссии, и в том случае, если у женщины есть угроза жизни.

Как сообщает в новых рекомендациях Минздрав, "Ковид-глобулин" не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и противопоказан во время беременности. Поэтому его назначение попадает под категорию off-label — это значит, что его применяют, когда медицинское вмешательтво для спасния жизни больного необходимо.

«Ковид-глобулин» — лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус. В его составе уже есть антитела. Препарат помогает организму справиться с инфекцией и обучает иммунную систему человека самостоятельно вырабатывать антитела.

Алтайская правда