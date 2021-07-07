Горняк22: 199 заражений, 15 смертей: ковид собирает кровавую жатву в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 199 заражений коронавирусом, выздоровело 38 пациентов, 15 умерли.

На 6 июля в госпиталях от коронавируса лечатся 2 630 человек, от похожей на него пневмонии – 656 пациентов. Ещё 602 больных пневмонией и 87 «бессимптомников» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 413, из них на ИВЛ находятся 165.

Региональным Минздравом развернуто 4055 коек, кислородом оснащены 2 828, ИВЛ – 264, в резерве – 769.

Всего заболело 55 575 человек, в том числе 3 756 детей. 14 203 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 33 237 – у заболевших ОРВИ, 8 135 случаях – у «бессимптомников». Выздоровело 47 369 человек, умерло 3 504 (все взрослые).

На утро 6 июля вакцинируется 363 259 человек. 96 168 из них получили первую прививку, 267 091 человек привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда