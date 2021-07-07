Горняк22: В Минздраве предупредили об опасности коронавируса для репродуктивной функции

Медики выяснили, что коронавирус может поражать и негативно сказываться на женскую и мужскую репродуктивную систему.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом, инфекция поражает ткани яичников и сперматозоидов. Об этом пишет ФАН.

«Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной», — сказано в документе.

Ранее ученые объяснили, как можно защититься от 22 будущих мутаций коронавируса. Они считают, что лучше всего это способен сделать иммунитет, который формируется после вакцинации.

Алтайская правда