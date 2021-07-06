Горняк22: Каждый шестой житель Алтайского края живет за чертой бедности

Нищие. Бедность Фото: pixabay.com

2,4% от населения региона находятся за чертой крайней бедности – их доходы эксперты оценили в менее половины от минимального размера оплаты труда

Алтайский край занял 15-е место в рейтинге самых бедных российских регионов по доходам населения в 2020 году. Результаты собственного исследования публикует РИА «Новости».

Долю населения за чертой бедности в регионе (доходы менее МРОТ) оценили в 17,5%. При этом 2,4% его жителей находятся за чертой крайней бедности – их доходы эксперты оценили менее чем вполовину от минимального размера оплаты труда.

Самыми благополучными в материальном отношении стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. В самый конец списка попали республики Тыва и Алтай.

Ранее орган статистики отчитался о том, что в Алтайском крае выросла средняя зарплата за апрель.

ТОЛК