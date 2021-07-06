Горняк22: В Красноярске сын судьи и его друг сядут на 14,6 года за убийство мастера спорта

Суд Фото: pixabay.com

Ранее в Сети появилось короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим, в нем Шилов произносит фразу «Я его убил»

5 июля в Красноярске суд приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,6 года лишения свободы каждому за избиение до смерти мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.

Суд установил, что 15 сентября 2019 года обвиняемые поссорились по телефону с 31-летним потерпевшим. После этого они приехали к нему в квартиру и избили до смерти.

Мужчины сняли на камеру избитого спортсмена и свои окровавленные лица, эти кадры позже опубликовали в соцсетях друзья погибшего, опасаясь, что дело может быть «спущено на тормозах». Пострадавший скончался в больнице через несколько недель, не приходя в сознание.

Суд признал обвиняемых виновными по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину») и назначил каждому наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, подсудимые выплатят семье убитого 5,4 млн рублей.

Мать Андрея Людмила Шилова работала судьей, но после того, как сын стал фигурантом уголовного дела, ушла в отставку и стала заниматься адвокатурой. Отец подозреваемого Иван Шилов – председатель совета депутатов в Емельяново.

Ранее «Толк» сообщал, что подозреваемый в жестоком убийстве знакомого в Красноярске взял слово в суде. Он объяснил, что причиной нападения стали слова, которые произнес мужчина.

ТОЛК