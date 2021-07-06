Горняк22: ВОЗ назвала основные правила поведения в жаркую погоду

Погода. Солнце. Жара. Лето Фото: pixabay

Заявление прозвучало на фоне экстремальной жары в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация ранее зарегистрировала температуру +49,6 градуса

Во время сильной жары рекомендуется отказаться от кофеина, сладких напитков и алкоголя, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает РИА «Новости».

«В жару люди должны пить достаточно воды. При этом рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара», – рассказал он.

Кроме того, по его словам, во время жаркой погоды люди должны избегать прямых лучей палящего солнца и держаться, по возможности, в прохладе, а при головокружении и общем плохом самочувствии – обращаться к врачу.

Ранее «Толк» сообщал, что спасительные дождь и прохлада придут в Алтайский край после изнурительной жары к 7 июля. При этом осадки ожидаются уже к вечеру 6 июля.

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