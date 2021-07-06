Горняк22: Писатель Татьяна Устинова сравнила привычку чтения и курения

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Писатель Татьяна Устинова предложила посмотреть на вопрос нехватки времени для прочтения книг с совершенно другого угла

Для чтения нужна сформированная привычка, а не время, заявила писательница Татьяна Устинова, сообщает «Слово и Дело».

«Я абсолютно убеждена, что на чтение не нужно времени – нужна привычка. У меня есть привычка курить – я не думаю, есть или нет у меня времени, я все равно это делаю», – отметила она.

По ее словам, необходимо просто сформировать у себя привычку к чтению. Заниматься этим во время завтрака или в транспорте по дороге на работу. Кроме того, можно взять любимую книгу на прогулку и почитать ее, сидя на лавочке в парке.

«У всех людей есть привычка одеваться перед выходом на улицу. Даже если за окном 30 градусов жары. Мы одеваемся вне зависимости от наличия свободного времени, потому что считаем, что выходить на улицу голым – неприлично. Я считаю, что не читать – это тоже неприлично», – объяснила Татьяна Устинова.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край оказался в десятке самых читающих регионов России. С начала года в крае услугами «ЛитРес» воспользовались 2 842 человека, им было выдано 7 106 книг.

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