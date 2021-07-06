Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Территория на улице Приречной Фото: barnaul.org

Территорию планируют благоустроить на деньги предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства. Кураторами проекта стали Алтайская торгово-промышленная палата и администрация города

В Барнауле благоустроят территорию сквера на улице Приречной, 16, – от улицы Максима Горького до улицы Чехова, 19, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Глава администрации Вячеслав Франк отметил, что в советское время на этом участке располагался сквер и теперь его восстановят.

«В настоящее время подготовили эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», – рассказал глава города.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле продолжают благоустраивать Мизюлинскую рощу. В июне на территории парка убрали старый асфальт и вырубили часть старых деревьев.

ТОЛК