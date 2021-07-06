Горняк22: В Алтайском крае наблюдается спад активности клещей

Клещ Фото: pexels.com

При исследовании клеща в 3% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,6% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза

В Алтайском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 7 966 человек, в том числе 2 288 детей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. За прошедшую неделю с жалобами на укусы насекомых в больницы обратились 383 человека.

В ведомстве отметили, что сейчас крае отмечается спад активности насекомых, однако риск «поймать» клеща все же остается.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 211 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом и семь случаев – иксодового боррелиоза. В ходе исследования подтверждено было два случая заболевания клещевым энцефалитом. Сейчас в больницах находится пять человек с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжелой формой.

Ранее сообщалось, что комары и мошки продолжат атаковать жителей Алтайского края как минимум до осени.

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