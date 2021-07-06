Горняк22: Взрослый и ребенок пострадали в ДТП в центре Барнаула

ДТП Фото: Барнаул22

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как, предположительно, пьяный мужчина лежит возле пострадавших в ДТП автомобилей

Накануне 5 июля на улице Партизанской в Барнауле произошло серьезное ДТП – столкнулись две легковушки, сообщает «Барнаул22».

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали мужчина и ребенок. Предварительно известно, один из водителей был сильно пьян.

На кадрах видно, что у обоих автомобилей серьезно повреждена передняя часть. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жесткое столкновение двух легковых авто произошло у ТЭЦ-3 в Барнауле.

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