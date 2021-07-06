Горняк22: Более 150 российских туристов изолировали на Кубе из-за коронавируса

Куба Фото: pixabay.com

По словам консула, кубинские власти хотели отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в гостиницах

В начале июля на Кубе изолировали более 150 российских туристов из-за коронавируса. Сейчас они ожидают новых ПЦР-тестов в своих номерах в отелях Варадеро, сообщает РИА «Новости».

«Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них выявили 133 человека с положительным результатом на коронавирус, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это достаточно много», – заявила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Дипломат рассказала, что еще около 130 человек закрыли на карантин в последующие дни. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным диагнозом находятся 14 россиян. Одного туриста госпитализировали в Гавану из-за осложнений.

Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет. По их словам, многие привиты и имеют справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. На самочувствие никто не жалуется.

«Можете себе представить степень возмущения туристов. Это очень тяжелая ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, – кубинцы не комментируют такие показатели. Возможно, что-то не в порядке в лабораториях», – добавила Мгеладзе.

По словам Наны Мгеладзе, до разъяснения ситуации туристы должны оставаться в своих номерах. Сейчас они сдают повторный и третий анализ на коронавирус.

За последние две недели на Кубе резко выросла заболеваемость коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют до 3,4 тысячи новых случаев. Из-за этого власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.

Ранее «Толк» сообщал, что суд оштрафовал шесть туристов, вернувшихся на Алтай без теста на COVID-19. По постановлению главного санитарного врача России, прибывшие на самолете из-за границы граждане обязаны сдать мазки на коронавирус, иначе им грозит штраф до 40 тысяч рублей.

ТОЛК