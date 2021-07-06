Горняк22: В Минздраве объяснили, почему нельзя мочить место прививки от COVID-19
Фото Олег БОГДАНОВ
Попадание воды в зону инъекции от прививки может привести к неприятным последствиям – в частности, к воспалению кожных покровов.
Об этом рассказала ТАСС главный внештатный специалист Минздрава, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.
Эксперт уточнила: когда вода попадает на место инъекции, есть вероятность получить небольшое местное воспаление. При таких случаях она посоветовала принимать антигистаминные средства.
Также специалисты рекомендуют после прививки от «короны» не ходить в баню, не употреблять алкоголь и не перегружать организм физическими нагрузками в течение трех дней.