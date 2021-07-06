Горняк22: 194 заражения, 11 смертей: как катится по Алтайскому краю «третья волна» коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 194 заражения коронавирусом. 23 человека выздоровело, 11 – умерли.

На 5 июля в госпиталях лежат 2 610 пациентов с коронавирусом, 620 – с похожей на него вирусной пневмонией. Ещё 504 человека лечат пневмонию дома. Амбулаторно наблюдаются 86 «бессимптомников». Количество тяжелобольных достигло 415 человек, на ИВЛ находятся 158.

В регионе развернуто 3 568 коек, кислородом оснащены 2 684, ИВЛ – 257. В резерве остаётся 338.

Всего в крае заболело 55 376 человек, в том числе, 3 739 детей. 14 181 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 33 068 – у заболевших ОРВИ, 8127 случаях – у «бессимптомников». 47 331 человек выздоровел, 3 489 – умерли (все взрослые).

На сегодняшнее утро вакцинируются 359 487 человек. 93 332 из них получили первую прививку, 266 155 — привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда