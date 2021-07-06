Горняк22: В России могут перенести осеннюю вакцинацию от гриппа

В этом году в прививочную кампанию от гриппа могут внести определенные изменения. Это связано с масштабной вакцинации от коронавируса.

Традиционно вакцинация от гриппа начинается в сентябре. Однако в этом году возможны корректировки, чтобы разгрузить систему здравоохранения, пишет РБК.

Отмечается, что пандемия положительно повлияла по покупку препаратов от гриппа. В 2020 году спрос на них вырос на 25%. Такая же тенденция сохраняется и в 2021-м.

В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России очень мало заболевших гриппом. Болезнь была подавлена коронавирусом, кроме того антиковидные меры ослабили распространение ОРВИ.

Алтайская правда