Горняк22: Барнаульский врач рассказал, когда будут ставить прививки детям от COVID-19

Заведующий инфекционным госпиталем барнаульской больницы №5 Денис Вяткин ответил, когда начнут прививать от коронавируса детей и поделился мнением на этот счёт.

В беседе с «Вести.Алтай» медик рассказал, что в третью волну коронавируса увеличился процент обращений в поликлиники именно молодых людей и детей. Они начали чаще болеть и тяжелее переносить симптомы ковида. У молодых особенно остро проявляется дыхательная недостаточность и лихорадка.

«И как предсказывают, если мы будем вакцинироваться и не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей, я думаю, мы со временем к этому придём, что разрешают, уже, как вы знаете, разрешили вакцинацию беременных, в скором времени разрешат кормящих», — уточняет Вяткин.

Врач прогнозирует, что к осени, вероятнее всего, разрешат прививать детей. Ведь вакцина полостью доказала свою безопасность.

Барнаул

Алтайская правда