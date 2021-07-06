Горняк22: «Единая Россия» обобщает предложения экспертов по системе постковидной реабилитации

Эксперты в области здравоохранения на площадке «Единой России» озвучили предложения по повышению эффективности реабилитации переболевших коронавирусом. Программу такой реабилитации поручил разработать президент России Владимир Путин.

На неё будет выделено 100 млрд рублей, потребуется не только закупить оборудование, но и подготовить кадры. Изменений потребует и устаревшее законодательство в сфере реабилитации – сейчас тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Существуют и инфраструктурные проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.

В Алтайском крае по инициативе фракции «Единая Россия» создана региональная программа реабилитации медицинских работников, на которую в бюджете текущего года уже заложены средства.

«Необходимость ее создания очевидна: все больше людей в стране и крае сталкиваются с последствиями перенесенного коронавируса», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко.

Обеспечение третьего этапа реабилитации предложено попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии. Это поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача. В отдельных регионах применяют так называемые «Чемоданы здоровья», в которых есть пульсоксиметр, тонометр, холтер и глюкометр. Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Все данные передаются онлайн. Подобные устройства сегодня стремительно дешевеют весь такой чемоданчик может уместиться в обычном браслете.

Замглавы Минздрава Евгений Камкин заверил, что при подготовке программы реабилитации будут учтены предложения экспертов.

Алтайская правда