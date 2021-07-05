ГОРНЯК22 06.07.2021
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Горняк22: Жесткое столкновение двух легковых авто произошло у ТЭЦ-3 в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

На улице Трактовой произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате одна из машин вылетела в кювет. О пострадавших не известно.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло утром 4 июля в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария случилась на улице Трактовой возле ТЭЦ-3.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате столкновения одно из авто улетело в кювет.

При каких обстоятельствах произошло ДТП – не уточняется. О пострадавших не известно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что два трамвая столкнулись возле ТЦ «Заря» в Барнауле.

ТОЛК

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