Горняк22: В Барнауле нашли пропавшего мужчину, который нуждался в медпомощи

Мужчина Фото: pexels.com

Волонтерам помогли в поиске неравнодушные жители, которые помогли вернуть мужчину домой. Других подробностей волонтеры не раскрыли

Волонтеры нашли пропавшего 25-летнего жителя Барнаула, который нуждался в медицинской помощи, сообщает «Лиза Алерт».

«Найден, жив. Огромное спасибо Артёму и Ксении, именно благодаря вам Слава вернулся домой!». – говорится в сообщении.

О том, что с ним произошло, а также где и при каких обстоятельства его нашли, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в барнаульском поселке «Спутник» пропал 25-летний мужчина. Его местонахождение было неизвестно с 1 июля.

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