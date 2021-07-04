Горняк22: 15 многоэтажек в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии

Водопроводный кран. Вода Фото: pexels.com

Часть жителей Барнаула осталась без холодного водоснабжения. Сейчас на месте работают сотрудники водоканала — они устраняют последствия ЧП

Днем 3 июля в Ленинском районе Барнаула произошло повреждение водопровода на улице Попова, 6, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В связи с этим без холодной воды остались 15 многоквартирных домов:

ул.Веры Кащеевой – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11,13

ул.Монтажников – 3, 5, 11

ул.Попова – 4, 6,10

Также вода отсутствует в двух административных здания по ул.Попова, 2а и ул.Веры Кащеевой, 3в.

Сейчас на месте работают специалисты Барнаульского водоканала.

Ранее сообщалось, что три месяца без горячей воды проведет часть жителей Новоалтайска.

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