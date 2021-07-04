Горняк22: Еще 14 больных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 199 человек
Коронавирус Фото: Pixabay
Эпидемия коронавируса в Алтайском крае продолжает развиваться. Накануне глава региона объявил о введении новых ограничительных мер
199 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 3 июля в регионе инфекция подтвердилась у 54 986 человек, в том числе инфицированы 3 717 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 3 июля
- 14 пациентов с коронавирусом скончались за эти сутки в Алтайском крае, 12 – от ковида. Всего в крае отмечено 3 470 летальных исходов, все – взрослые.
- 22 человека выздоровели от коронавируса за сутки. Общее число перенесших инфекцию – 47 287.
- 3 218 коек развернуто в крае для больных ковидом. Свободными остаются 427 мест.
- 2 361 пациент лежит в госпиталях с подтвержденным диагнозом. Еще у 430 человек он не выявлен, но они лечатся там с пневмониями, сходными с ковидными.
- Количество тяжелобольных пациентов составляет 377 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155
- 6 438 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,58 млн тестов.
- Прививаются в крае сейчас 356,3 тыс. жителей.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 78
Бийск – 28
Камень-на-Оби, Яровое – по 10 заболевших
Новоалтайск, Рубцовск – по 7
Славгород – 5
Заринск, Благовещенский, Локтевский район – по 4
Бийский, Егорьевский районы – по 3
Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2
Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что алтайский минздрав признал дефицит вакцины от коронавируса.