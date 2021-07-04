Горняк22: Эксперт рассказал, как отличить индийский штамм коронавируса

Коронавирус. Лечение Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Пациенты чаще всего жалуются на проблемы с желудком — их мучает диарея и боль в животе на фоне типичных проявлений коронавируса

Отличительной особенностью течения коронавирусной инфекции при заражении индийским штаммом («Дельта» ) является расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, именно на такой симптом стали жаловаться пациенты в последнее время, когда эта разновидность получила широкое распространение.

«В последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею, боли в животе», – рассказал эксперт.

По его словам, новый симптом присоединяется к типичным проявлениям COVID-19 – кашлю, слабости и боли в мышцах на фоне повышения температуры.

Из-за своей специфичности медики называют индийский штамм коронавируса «желудочным» ковидом. Он считается наиболее заразным из всех ныне существующих.

Ранее «Толк» сообщал о том, что у большинства пациентов на ИВЛ обнаружили новый штамм коронавируса.

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