Горняк22: 14 умерших и 199 заболевших: обновлена коронавирусная статистика в Алтайском крае

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Алтайском крае остается непростой. Только за минувшие сутки в регионе выявили 199 новых случаев болезни. Умерли 14 инфицированных, при этом лишь у двух из них COVID-19 не стал основной причиной смерти.

Как сообщили 3 июля в оперштабе региона, за сутки также выздоровели 22 пациента. А всего с начала пандемии зарегистрировано 54 тыс. 986 заболевших и переболевших коронавирусом. Скончались 3 тыс. 470 человек (непосредственно от ковида -2 тыс. 479).

Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 2 тыс. 361 человек с ковидом и 430 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Кстати, еще 510 заболевших с подобным диагнозом долечиваются дома. На амбулаторном наблюдении — 54 бессимптомных вирусоносителя.

Количество тяжелобольных выросло до 377 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 155 человек.

Всего министерством здравоохранения Алтайского края развернуто 3 тыс. 218 коек для лечения таких больных. В резерве остаются 427 мест.

Алтайская правда