Горняк22: Какие витамины пить женщинам, чтобы не стареть и выглядеть прекрасными

Всего 4 витамина помогут представительницам прекрасного пола после 30 лет и старше не стареть, как можно дольше сохранять здоровье кожи, волос и ногтей, а также прекрасное самочувствие.

1. Витамин D

Исследования свидетельствуют, что люди, принимавшие 2000 МЕ витамина D в день, смогли увеличить длину своих теломеров (фрагментов ДНК, величина которых определяет продолжительность жизни) почти на 20 процентов.

Другое исследование показало, что у женщин с самым высоким уровнем витамина D состояние теломеров соответствует возрасту, который младше на 5 лет.

Важно отметить, чтобы пополнять витамин D в организме, следует включить в рацион такие продукты как сардины, сельдь, семга, тунец, говяжья печень, яйца.

2. Витамины группы В

Комплекс витаминов В помогает организму избавляться от гомоцистеина – аминоксилоты, разрушающей теломеразу. В этом отношении особенно выделяются три витамина группы В: В9, В6 и В12.

Витамины группы В вообще нужны каждой клеточке нашего организма. Они отвечают и за головные боли, и за память, и за судороги, и за бессонницу, и даже за тахикардию, не говоря уже о волосах и коже.

Добавляйте продукты: яйца, печень, бобовые, бананы, сыр, свежие овощи, хлеб, орехи, овсянка, цветная капуста, зерновые ростки.

Витамин Е

Витамин Е обладает свойством исправлять неисправности в теломерах, по существу восстанавливая их. Также он необходим для красоты, так как улучшает кожу, волосы и ногти.

Найти витамин Е можно в семенах подсолнечника и в подсолнечном масле, шпинате, миндале, арахисе, красном сладком перце.

Витамин С

По мнению диетологов, витамин C является важным компонентом соединительной ткани. Ежедневная доза витамина помогает ранам заживать быстрее. Также он является антиоксидантом. В результате он помогает предотвращать повреждение клеток и окислительный стресс.

Не секрет, что витамин C требуется для биосинтеза коллагена. Таким образом, он является ключевым ингредиентом многих средств по уходу за кожей. Достаточное количество коллагена помогает сохранить кожу здоровой и без морщин.

Также он поможет с кровоточащими деснами, отеками ног, слабостью и головокружениями. Медики рекомендуют употреблять в пищу шиповник, цитрусовые, болгарский перец, клубнику, капусту, черную смородину.

Алтайская правда