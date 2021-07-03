Горняк22: В Барнауле на парковке автомобиль «носом» провалился под асфальт

Фото: Инцидент Барнаул

Теперь авто придется освобождать из ямы спецтранспортом. Место обвала огородили экстренные службы, чтобы из-за ЧП больше никто не пострадал

Днем 2 июля в Барнауле, на улице Трактовой, 35, автомобиль Hyundai Tucson провалился в яму в асфальте, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль лежит «носом» в огромной яме, а рядом видна потрескавшаяся земля. При этом неподалеку от места ЧП припаркованы и другие автомобили.

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что в этом месте проходит тепловая сеть. В результате опрессовки на ней образовалось повреждение. Вода подмыла грунт, что вызвало провал асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль уже извлечен из провала.

Место уже огородили экстренные службы – ведется ликвидация последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Барнауле легковой автомобиль провалился в яму на проезжей части. Легковушка угодила передним правым колесом в провал на пересечении улиц Попова и Юрина.

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