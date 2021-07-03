Горняк22: Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям со школьниками

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

По мнению правительства, мера господдержки охватит около 20 млн школьников. Оформить выплату можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на «Госуслугах» или в отделении Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, сообщает пресс-служба Кремля.

По новому документу, 10 тысяч рублей получит один из родителей в семье, где воспитывают детей от 6 до 18 лет. Материальную помощь выплатят единовременно и на каждого ребенка в августе – декабре 2021 года.

Выплата также полагается инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Эта выплата не будет учитываться при оценке дохода семьи при предоставлении им иных мер социальной поддержки, также она не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание.

О разовой выплате семьям с детьми для подготовки к школе президент заявил в апреле во время послания Федеральному собранию. 30 июня во время прямой линии он отметил, что эти деньги получат также родители шестилетних детей, которые в этом году не пойдут в школу. По его словам, на материальную помощь из бюджета выделят 46 млрд руб.

Ранее «Толк» сообщал, что с 1 июля стартует прием заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным. В среднем по стране размер выплат составит 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей.

ТОЛК