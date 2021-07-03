Горняк22: В Новосибирской области 14-летний подросток погиб от отравления газом

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По словам работников школы, погибший в этом году окончил восьмой класс, учился средне, был спокойным и непроблемным ребенком

В селе Красноглинном Новосибирской области 14-летний подросток отравился газом и погиб, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 30 июня на улице Мира около газовой котельной нашли тело мальчика с признаками отравления парами газа. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В школе, где учился подросток, рассказали, что мать мальчика давно умерла, поэтому он жил с дедушкой. Вместе с ними также проживали два его старших брата и тетя со своей семьей. По словам местных жителей, семья нормальная и непьющая, сообщает NGS.

Ранее «Толк» сообщал, что две 15-летние российские школьницы погибли после вечеринки на даче. Девочки отдыхали на даче вместе с двумя совершеннолетними молодыми людьми, при этом они употребляли наркотики.

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